Посол ФРГ: у властей нет законных оснований остановить «Северный поток — 2»

Власти ФРГ не имеют законных оснований и юридических возможностей для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель.

Как пишет украинское интернет-издание Online.ua, дипломат указал, что проект реализует не правительство ФРГ, а коммерческие структуры — российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.

"Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод", — сказал Райхель, уточнив, что для отзыва таких разрешений нужны "определенные условия".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Власти Германии, обладающей крупнейшей в ЕС экономикой, рассматривают проект "Северный поток-2" как коммерческий, хотя и увязывают его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.