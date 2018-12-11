Схватка за Европу: Трамп проигрывает России

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Россия обогнала США и вышла на второе место по поставкам СПГ в Европу 

Газета.Ru 2 часа назад
Дональд Трамп проигрывает России сражение за европейский газовый рынок. РФ по итогам ноября заняла второе место после Катара по объему поставок сжиженного природного газа в Старый Свет. Соединенные Штаты при этом почти вдвое снизили объемы своего экспорта в ЕС.
Газ из России занимает все больше места в Европе. На рынках ЕС доминирует не только трубный газ «Газпрома», но и сжиженный природный газ с ямальских и сахалинских проектов.
По данным международного консалтингового агентства ICIS, доля российского сжиженного природного газа на европейском рынке в ноябре составила уже 17% от всех поставок СПГ. Об этом в своем твиттере написал замредактора ICIS Александр Такрах.
Таким образом, Россия стала второй после Катара страной по объемам экспорта СПГ в Европу. На долю лидера приходится 25% рынка ЕС. США находятся на пятом месте с долей в 8%, уступая еще и Алжиру (15%), и Нигерии (11%).
Основной сжиженный газ, который идет сейчас из РФ в Европу, — это производство с ямальских проектов.
Проект «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения реализуется на одноименном полуострове совместным предприятием российской «Новатэк», французского концерна Total, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шелкового пути. Первый танкер с ямальского завода вышел в конце 2017 года. По стечению обстоятельств, с европейского терминала этот газ был перепродан в США, где из-за холодов прошлой зимой вырос спрос на топливо.
Во вторник при участии премьера Дмитрия Медведева была запущена третья очередь «Ямал-СПГ» — мощность каждой линии составляет по 5,5 млн тонн СПГ в год. Предполагается, что с с запуском всех линий завода «Ямал СПГ» доля России на мировом рынке СПГ увеличится в 2,5 раза и достигнет около 10%. Кроме того, планируется реализация проекта «Арктик СПГ-2». Производство СПГ в России ведется также на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2», а поставки с предприятия осуществляются на рынки азиатско-тихоокеанского региона.
По данным Управления информации Минэнерго США (EIA), поставки американского СПГ в Европу за 9 месяцев этого года составили 1,3 млрд кубометров. Для сравнения, в прошлом году поставки американского СПГ в Европу были выше — 2,65 млрд кубометров.
Вашингтон неоднократно заявлял, что настроен развивать экспорт своего СПГ и рассматривает европейский рынок как один из самых перспективных для себя.
В частности, в обмен на торгово-экономическое перемирие, Дональд Трамп добился в этом году обещания от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера строить новые терминалы для приема СПГ, в том числе из США. Однако пока объем экспорта американского СПГ в ЕС снижается. При том, что общий объем поставок сжиженного газа из США растет. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2017 году в сутки в среднем США экспортировали 1,4 млн баррелей СПГ, в 2018 году этот показатель уже превысил 1,6 млн б/с.
В 2018 году на Европу пришлось только 11% этого объема поставок по сравнению с 16% в 2017 г., так как США пока ориентируются на рынок АТР. С российской же Сабетты (порт «Ямал СПГ») почти 60% газа было отправлено в направлении европейских портов, что в первую очередь обусловлено действующим контрактом с Total, уточняет консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.
Кроме того, для «Ямал СПГ» сохраняются экономические ограничения на экспорт в АТР: действующий флот атомных ледоколов в РФ пока не позволяет обеспечить достаточную навигацию по Северному морскому пути в восточном направлении зимой: за период работы завода только 4 из 26 загруженных танкеров попали в Азию по короткому маршруту.
Приходится осуществлять экспорт обходным западным маршрутом. В среднем для компании такое путешествие занимает 43 дня и сегодня обходится не так дешево, как в первой половине года, добавляет эксперт.
Аналитики полагают, что в пятилетней перспективе российский СПГ вполне может достичь на европейском рынке паритета с катарским газом.
Поставки в ЕС действительно растут и будут расти устойчиво по мере введения в эксплуатацию новых мощностей на Ямале, полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Так что теоретически есть шансы достичь доли в четверть от общих поставок СПГ на европейский рынок, хотя надо иметь в виду, что и Катар резко увеличивает свои мощности, так что конкуренция в этом сегменте будет расти.
СПГ с «Ямала» более дешевый с точки зрения производственных издержек и транспортного плеча, чем американский, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Из-за особенностей формулы цены на американский газ в экспортных контрактах, его покупатель берет на себя затраты на доставку СПГ до рынка сбыта, поэтому при растущих фрахтовых ставках экономическая привлекательность приобретения СПГ в Мексиканском заливе снижается, поясняет Колбикова.
Так, при текущих арендных ставках в $150 тыс. в сутки американский СПГ в Европе будет стоить $8 за МБТЕ по сравнению с $7,1 при фрахтовых ставках первого полугодия 2018 года на уровне $70 тыс. в сутки. Стоимость же ямальского СПГ, реализуемого по формуле с нефтяной индексацией, останется неизменной, что обуславливает выбор европейских потребителей в пользу России, добавила аналитик.
При том, что изначально российский СПГ стоит значительно дороже, его себестоимость снижается за счет более выгодной географии поставок.
У Ямала есть логистические возможности диверсифицировать фактическую поставку между европейским и тихоокеанским регионом, даже не прибегая к товарному свопу.
В перспективе 5 лет, когда будет запущен «Арктик СПГ-2», теоретически себестоимость за счет роста объемов может снизиться на 30-40%, полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. У американцев возможностей для маневра значительно меньше, поскольку их цепочка поставки значительно длиннее и сложнее за счет участия в ней большего числа звеньев на этапе транспортировки.
При этом, по словам экспертов, с точки зрения потребительских качеств СПГ из США и России мало чем отличается.
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