Палата представителей Конгресса США выступила против «Северного потока-2»

Резолюция, призывающая президента США поддержать энергобезопасность Европы, была принята единогласно.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2". Документ призывает правительства европейских стран отказаться от проекта, а также поддерживает введение санкций в отношении него.

Конгрессмены считают, что газопровод усилит контроль России над поставками энергоносителей в Европу, и призывают президента Дональда Трампа использовать все доступные средства для поддержки так называемой европейской энергобезопасности.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Протестуют и США, которые продвигают в Европу собственный сжиженный природный газ.