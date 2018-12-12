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Палата представителей Конгресса США выступила против «Северного потока-2» 

Вести Экономика + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Резолюция, призывающая президента США поддержать энергобезопасность Европы, была принята единогласно.
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2". Документ призывает правительства европейских стран отказаться от проекта, а также поддерживает введение санкций в отношении него.
Конгрессмены считают, что газопровод усилит контроль России над поставками энергоносителей в Европу, и призывают президента Дональда Трампа использовать все доступные средства для поддержки так называемой европейской энергобезопасности.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Протестуют и США, которые продвигают в Европу собственный сжиженный природный газ.
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