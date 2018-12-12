Центробанку написали нейтральный сценарий

Ключевая ставка Банка России останется на нынешнем уровне 7,5% как минимум до февраля 2019 года. Совет директоров ЦБ не будет менять монетарную политику на заседании 14 декабря, прогнозируют трое из пяти опрошенных News.ru экономистов, аналитиков и банкиров. Основной аргумент в пользу такого прогноза — затухание волатильности на финансовых рынках. Впрочем, до сих пор есть серьёзные аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, отмечают эксперты.

Участники финансового рынка не могут сформировать единое мнение о грядущем решении Центробанка по поводу ключевой ставки. Трое из пяти экспертов (60%), опрошенных News.ru, убеждены, что совет директоров регулятора оставит ключевую ставку неизменной по итогам заседания 14 декабря. Важнейшим фактором для такого решения является сохранение относительно низкой волатильности курса рубля за последний месяц, несмотря на масштабные движения цен на нефть вверх и вниз, поясняет глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик . Именно фактор снижения корреляции между ценами на нефть и обменным курсом рубля расширяет пространство для маневра Центробанка в регулировании ставок, подчёркивает он.

Дмитрий Харлампиев. Сценарий, предполагающий нейтральное решение регулятора, выглядел бы существенно более вероятным в отсутствие наблюдаемых рисков усиления волатильности на финансовом рынке, а также меньшей неопределенности внешних условий, солидарен директор по аналитике банка «Открытие»

Попов Денис. Кроме того, динамика инфляции в целом укладывается в русло ожиданий ЦБ, добавляет Ярослав Лисоволик. Темп роста цен ускоряется, следует из данных Росстата , но пока не превышает прогнозируемые Центробанком 3,8−4,2%. Таким образом, сейчас реальная ключевая ставка находится выше коридора, определённого Банком России как нейтральный, — плюс 2−3 п.п. к инфляции. Соответственно, ужесточать монетарную политику из-за фактической инфляции смысла мало, вторит главный аналитик Промсвязьбанка

«Важным позитивным фактором для ЦБ также является расширение набора возможных инструментов — решение о возврате к закупкам для Минфина можно рассматривать именно в этом контексте», — продолжает Ярослав Лисоволик.

Центробанк может вернуться к покупкам валюты уже в январе следующего года, учитывая снижение волатильности на финрынках, но при этом у регулятора останется возможность приостанавливать эти покупки в случае новой турбулентности на валютном рынке, рассуждает глава Sberbank Investment Research.

Дополнительным основанием для того, чтобы оставить ставку без изменений может стать для ЦБ некоторое смягчение риторики со стороны ФРС , а также стабилизация цен на нефть после соглашения стран ОПЕК+, добавляет Лисовик.

Кто главный

Снижение объёма покупки валюты из-за падения цен на нефть, а также положительный текущий счёт платёжного баланса позволят ЦБ вернуться на рынок в январе 2019-го, причём достаточно безболезненно, соглашается директор казначейства банка ТКБ Дамир Шагиев. Однако, по его мнению, сейчас факторы стабильных цен на нефть и инфляции — не основные при принятии решения ЦБ по поводу ключевой ставки. Главные же факторы — это рост инфляционных ожиданий вследствие повышения НДС с 2019 года и ожидания новых санкций, уточняет банкир. Так, инфляционные ожидания населения подскочили в ноябре до 9,8 с 9,3% в октябре, сообщали в ЦБ ранее в декабре. Однако в регуляторе отмечали — россияне ещё не полностью закладывают грядущий рост НДС в свои ожидания и текущие оценки динамики инфляции.

«Мы ожидаем роста ставки на 0,25 процентного пункта», — заявляет Дамир Шагиев News.ru.

С учётом недавних заявлений председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятору нужно действовать на опережение, а также тенденций к повышению ставок регуляторами по всему миру и возврату к закупкам валюты для Минфина, в РНКБ ожидают также повышения ключевой ставки на 0,25 п.п., рассказывает представитель кредитной организации.

Там очерчивают более широкий круг факторов, которые могут повлиять на решение регулятора: ускоряющаяся инфляция, рост инфляционных ожиданий, риски на сырьевых рынках и опасения новых санкций.