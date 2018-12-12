Литва призвала отключить Россию от системы SWIFT

Власти Литвы предложили отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT, если Москва не передаст Организации объединённых наций (ООН) контроль над Керченским проливом и «оккупированными» территориями Украины.

Кроме того, для большего эффекта Литва предлагает усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектор российской экономики, сообщает Sputnik

7 декабря литовские власти приняли решение о введении антироссийских санкций в связи с инцидентом, в ходе которого украинские военные корабли вторглись на территорию России и были задержаны.

Ранее News.ru писал о том, что к разработке европейского аналога системы расчётов SWIFT подключилась Россия. Новая платформа призвана сохранить сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США. Для России участие выгодно ещё и тем, что это поможет ускорить переход к международным расчётам в нацвалютах.