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Литва призвала отключить Россию от системы SWIFT 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Литвы предложили отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT, если Москва не передаст Организации объединённых наций (ООН) контроль над Керченским проливом и «оккупированными» территориями Украины.
Кроме того, для большего эффекта Литва предлагает усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектор российской экономики, сообщает Sputnik.
7 декабря литовские власти приняли решение о введении антироссийских санкций в связи с инцидентом, в ходе которого украинские военные корабли вторглись на территорию России и были задержаны.
Ранее News.ru писал о том, что к разработке европейского аналога системы расчётов SWIFT подключилась Россия. Новая платформа призвана сохранить сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США. Для России участие выгодно ещё и тем, что это поможет ускорить переход к международным расчётам в нацвалютах.
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