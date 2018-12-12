Пир во время санкций: российские банки купаются в деньгах

В этом году российские банки заработают рекордную прибыль — более 1 трлн рублей. Впрочем, в следующем году им уже не удастся выйти на такие хорошие показатели. Банкам придется досоздавать резервы на проблемные кредиты, указывают аналитики.

По итогам этого года российские банки покажут рекордную прибыль за последние семь лет. Как говорится в обзоре аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Газеты.Ru» ), до конца года можно ожидать интенсивный рост банковского сектора — объем активов предположительно достигнет отметки 82,7 трлн рублей.

«Чистая прибыль (прибыль за вычетом налогов) банковского сектора также продолжит восстанавливаться. По итогам 2018 года совокупная чистая прибыль банков РФ превысит 1 трлн рублей — это будет максимальная отметка за семь последних лет», — говорится в докладе.

Последние данные на сайте Центробанка показывают, что чистая прибыль банковского сектора по итогам девяти месяцев 2018 года составила 798,13 млрд рублей. Это почти в два раза больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2017 года (тогда она составляла 411 млрд рублей).

При этом прибыль банков до вычета налогов по итогам девяти месяцев 2018 года превысила 1 трлн руб., следует из материалов Банка России.

В январе-сентябре показатель составил 1,07 трлн руб. В годовом выражении показатель вырос в 1,6 раза против 675 млрд в январе — сентябре 2017 года, сообщал ранее Банк России.

Как заявляла зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора, российские банки в январе — октябре 2018 года получили почти 1,2 трлн руб. прибыли, без учета санируемых кредитных организаций — 1,5 трлн руб.

Как следует из доклада НАФИ, из-за продолжающейся консолидации и зачистки банковского сектора, большую часть прибыли сейчас получает небольшая группа банков.

ВТБ и Альфа-банк. Основными лидерами по прибыли является Сбербанк

Так, они получили чистую прибыль в размере 612,7 млрд рублей,132,4 млрд рублей и 80,6 млрд рублей соответственно.

Таким образом, совокупно на эти три банки приходится 825,8 млрд рублей прибыли.

«Это говорит о высокой концентрации работающего банковского сектора в России», — отмечается в обзоре НАФИ.

При этом в топ-10 банков по размеру убытков за девять месяцев этого года оказались Автовазбанк (-220,8 млрд рублей), банк Траст (-73,3 млрд рублей), Мособлбанк (-14,7 млрд рублей).

«Среди банков — лидеров по убыткам по итогам третьего квартала 2018 года почти все банки, которые проходят процедуру финансового оздоровления: Автовазбанк находился под оздоровлением, Траст входил в периметр санации ФК Открытие, Азиатско-тихоокеанский банк санируются с привлечением с Фонда консолидации банковского сектора, «Глобэкс» находится под управлением ВЭБа, Инвестторгбанк управляется Транскапиталбанком, ВУЗ банк — Уральским банком реконструкции и развития», — говорится в обзоре НАФИ.

«В этом году прибыль банковского сектора росла быстрее, чем ожидает рынок», — констатирует Алексей Антонов , аналитик «Алор Брокер».

При этом эксперты считают, что в четвертом квартале этого года и в следующем году банкам будет сложнее получить прибыль.

На рынке уже ощущается нехватка качественных заемщиков: их почти не осталось во всех секторах кредитования, кроме, пожалуй, ипотечных кредитов, говорит Антонов.

«Ипотека, опираясь на низкую обеспеченность жильем, остается одним из самых перспективных направлений, но в нем банкам придется идти на повышенные риски и предлагать ипотечные займы без первоначального взноса, иначе новых заемщиков в этот сектор не заманить», — говорит эксперт.

Так, по статистике ЦБ, 40% новых выдач ипотечных займов приходится на ипотеку с небольшим первоначальным взносом, при этом сумма выдачи за девять месяцев 2018 выросла на 65%, а количество ипотечных кредитов — на 51%.

«Эти два тренда говорят о том, что качественные заемщики поспешили взять кредит сейчас, а следом за этим будет выдача без первоначального взноса. Доля просрочки по ипотечным кредитам вырастет с 1,2% (как сейчас) до 1,8-2% в течение следующего года», — прогнозирует Антонов

В целом в 2019 банкам придется демпинговать ставками по кредитам, чтобы конкурировать за качественных заемщиков, считает эксперт.

При этом необеспеченные потребительские кредиты банков будут вступать в жесткую конкуренцию с аналогичными продуктами (займами) в МФО, так как последние более лояльно относятся к кредитным историям заемщиков, добавляет эксперт.

По данным информации на сайте ЦБ о рисках кредитования физических лиц в 2018 году, на 1 ноября просрочка свыше 90 дней была у 6% розничных ссуд, выданных россиянам.

На начало ноября совокупный объем долга населения перед банками достиг рекорда в 14,4 трлн руб. Всего за десять месяцев граждане взяли в банках на 37% больше новых займов (9,9 трлн руб.), чем в январе — октябре год назад.

По словам Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, в целом по отрасли эксперты ждут результат по чистой прибыли на уровне 1,05 трлн рублей, а вот в следующем году высока вероятность возврата вниз, в район 915 млрд из-за досоздания резервов вследствие ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках и в экономике, а также из-за ужесточения регулирования.

По мнению Сергея Суверова, старшего аналитика БКС, в следующем году банкам придется доначислять резеры по проблемным кредитам, а российские компании, скорее всего, смогут разметить на банковских счетах меньше средств, поскольку цены на энергоносители, скорее всего, снизятся, а, соответственно, и прибыль компаний.