Economic Informatiоn Daily (Китай): Россия продвигает «дедолларизацию»

По мере того, как увеличивается давление санкций, Россия все больше посвящает себя дедолларизации. В первую очередь Россия обратилась к странам, также страдающим от американских санкций и торговых ограничений: Китаю, Ирану и Турции. Евро также рассматривается в качестве одной из замен доллара, сообщает китайское издание. Как Россия будет отказываться от доллара и получится ли?

По мере того, как увеличивается давление санкций, Россия все больше посвящает себя дедолларизации. Президент Путин подталкивает страну к поиску всех возможных способов избавиться от долларовой зависимости и увеличить количество рычагов воздействия на экономику.

На недавно проведенном Ежегодном инвестиционном форуме он заявил, что американский санкционный режим приводит к сложностям и нестабильности при проведении сделок в долларах. Это заставляет очень многие страны (включая Россию) уменьшать долю этой валюты в своих резервах, искать расчетную валюту, способную заменить доллар, даже создавать новые платежные системы.

Приводя в пример торговлю между РФ и ЕС , Путин заявил, что 70% экспортной продукции и 30% импортной оплачиваются рублями. Сотрудничая со своими важнейшими торговыми партнерами, Россия создала свою систему для передачи информации и проведения платежей, работающую отдельно от «Свифт» (SWIFT).

Путин подчеркнул, что это не Россия умышленно отказывается от доллара, а доллар бросает Россию. Он также сказал, что в будущем Россия будет и дальше постепенно продвигать дедолларизацию, чтобы не навредить себе.

В течение этого года США вводили против РФ все новые и новые санкции, идут разговоры о том, что дальнейшие санкции, возможно, ударят прямо по российскому банковскому сектору и финансовой системе.

Министерство финансов и Все тяготы заставили Россию пойти на ответные меры. В октябре Министерство экономического развития РФ ЦБ составили предварительный план проекта по дедолларизации российской экономики, который будет включать в себя преференции и стимулирование экспортеров к 2024 году перейти от доллара в качестве расчетной валюты к рублю.

Фактически, ранее Россия уже приняли комплекс мер по уменьшению зависимости от доллара. Согласно статистике, с марта по сентябрь этого года РФ уменьшила объем казначейских облигаций США с 96,1 миллиарда долларов до 14,4 миллиардов. В то же время были увеличены золотые запасы, идет постепенный переход к рублевым сделкам.

Принимая во внимание необходимость применения рубля во внешнеторговых операциях, в первую очередь Россия обратилась к странам, также страдающим от американских санкций и торговых ограничений: Китаю, Ирану и Турции. Так в недавнем соглашении о поставке комплексов ПВО С-400 в Турцию были использованы рубли, а не доллары. В торговле нефтью с Ираном применяется схема «нефть в обмен на товары».

Стремительное увеличение товарооборота с Азией и особенно Китаем считается одним из показателей эффективности российской политики дедолларизации. Согласно данным агентства «Блумберг», доля юаня в валютных резервах РФ увеличилась с 3% до 5%. Не так давно российский Внешэкономбанк объявил о том, что к концу 2018 года Россия и Китая могут заключить соглашение о расчетах в национальных валютах.

Евро также рассматривается в качестве одной из замен доллара. В конце ноября министерство финансов РФ выпустило доклад, в котором заявлялось, что были выпущены 7-летние облигации общей стоимостью 1 миллиард евро, 75% которых приобрели иностранные инвесторы. Согласно другому сообщению российские нефтяные магнаты просят своих западных покупателей больше не использовать доллар, а переключиться на евро, когда дело касается сделок с Россией.

Несмотря на то, что по мнению многих экспертов, дедолларизация российской экономики будет продвигаться не очень быстро, игроки выражают оптимизм. В данный момент немало стран не хотят использовать доллар для совершения торговых сделок, они начали искать другую, более ликвидную валюту, и России здесь большой выбор. Успешное проведение политики дедолларизации снизит негативный эффект, который американские санкции оказывают на российскую экономику, и в то же время ослабят доллар, занимающий положение главном мировой валюты. Сообщается, что полный план дедолларизации российские власти опубликуют в конце года.