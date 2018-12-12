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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля 

Рамблер + ещё 21 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2010 годы, передает ТАСС.
Согласно прогнозу, представленному вице-президентом, директором департамента стратегии и развития Сбербанка Екатериной Латыповой на Дне аналитика-2018, курс рубля в 2019-2020 годах снизится до 65-70 рублей за доллар.
Ранее Сбербанк в отчете за второй квартал 2018 года прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.
Инфляция в России в 2019-2020 годах составит 4-5%, сообщила Латыпова. Ранее банк прогнозировал инфляцию в 4,4% в 2019 году и 4% в 2020 году.
Цену нефти марки Urals в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 60-65 долларов за баррель, в предыдущем прогнозе говорилось о 62 долларах за баррель.
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Банк ожидает, что в 2019-2020 годах рост российской экономики составит 1,4-2%.
Ранее аналитики Bank of America Merrill Lynch заявили, что максимально возможный рост ВВП России в 2019 году может составить 2,1%. Для этого доллар должен укрепиться до 65 рублей, а нефть подорожать до 100 долларов за баррель.
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