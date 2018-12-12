Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

ТАСС. Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2010 годы, передает

Согласно прогнозу, представленному вице-президентом, директором департамента стратегии и развития Сбербанка Екатериной Латыповой на Дне аналитика-2018, курс рубля в 2019-2020 годах снизится до 65-70 рублей за доллар.

Ранее Сбербанк в отчете за второй квартал 2018 года прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.

Инфляция в России в 2019-2020 годах составит 4-5%, сообщила Латыпова. Ранее банк прогнозировал инфляцию в 4,4% в 2019 году и 4% в 2020 году.

Цену нефти марки Urals в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 60-65 долларов за баррель, в предыдущем прогнозе говорилось о 62 долларах за баррель.

Банк ожидает, что в 2019-2020 годах рост российской экономики составит 1,4-2%.