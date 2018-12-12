Россия и Европа переживают ренессанс в отношениях, заявил Орешкин

Россия и Европа в настоящее время переживают ренессанс во взаимных отношениях, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Если посмотреть просто на цифры, то на самом деле сейчас отношения России и Европы во многом переживают некий ренессанс", — сказал Орешкин.

Он отметил, что уже второй год подряд взаимный товарооборот между РФ и ЕС показывает уверенный рост.

"Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то мы увидим, что сейчас, например, российскими компаниями на территории Европы реализуется целый набор крупнейших инвестиционных проектов — это и "Северный поток-2", и строительство атомных электростанций в Венгрии, Финляндии; активно развиваются проекты приграничного сотрудничества между РФ и ЕС", — продолжил министр.

"Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией — это один из драйверов экономического роста, один из очень серьёзных драйверов экономического роста. Евросоюз, конечно же, пока остаётся ключевым торговым партнёром России, но мы видим, что, несмотря на то, что с Европой у нас товарооборот растет на 20%, с Китаем этот рост гораздо сильнее", — добавил Орешкин.

Министр признал, что Европа с точки зрения взаимоотношения с Россией могла бы быть на более высоком уровне, если бы не события последних лет.

Он привел пример с европейскими банками, которые до 2014 года очень активно инвестировали в российскую экономику, кредитовали российский бизнес и зарабатывали существенные объёмы прибыли на российском направлении.

"В итоге американцы, введя финансовые санкции, зарубили этот бизнес европейцев… Яркий примет — банк ЕБРР, который изначально создавался для того, чтобы в первую очередь кредитовать проекты в России", — считает глава Минэкономразвития.

" (Это. — Прим. ред.) касается не только финансового сектора. Здесь можно этот рассказ продолжать, потому что было очевидно, что Америка, которая имеет очень низкий объём экономических торговых взаимоотношений с Россией, практически не получит прямого удара по взаимной торговле. Причем по тем секторам, которые важны Америке, никаких санкций наложено не было", — сказал Орешкин.

При этом министр подчеркнул, что отношения между Россией и Европой возрождаются, и главное — не испортить этот процесс, и поддерживать позитивные тенденции.