В Кремле оценили принятую в США резолюцию по «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал принятую в США резолюцию против «Северного потока-2».

«Проект («Северный поток-2». — RT) имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но таким образом (США) пытаются помешать реализации этого проекта, используя собственно все и допустимые, и недопустимые методы, которые являются не чем иным, как «камуфлированием» недобросовестной конкуренции», — заявил Песков.

По его словам, в действиях палаты представителей нет ничего нового, «аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне государственного департамента, это последовательная линия».

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2.