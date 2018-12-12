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В Кремле оценили принятую в США резолюцию по «Северному потоку-2» 

RT на русском + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал принятую в США резолюцию против «Северного потока-2».
«Проект («Северный поток-2». — RT) имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но таким образом (США) пытаются помешать реализации этого проекта, используя собственно все и допустимые, и недопустимые методы, которые являются не чем иным, как «камуфлированием» недобросовестной конкуренции», — заявил Песков.
По его словам, в действиях палаты представителей нет ничего нового, «аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне государственного департамента, это последовательная линия».
Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2.
Аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА „Экономика сегодня“ оценил заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об изучении вариантов противодействию „Северному потоку — 2“.
RT на русском: последние новости
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