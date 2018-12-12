Медведев рассказал об изменениях Бюджетного кодекса

Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают введение классификации регионов по группам риска, и субъекты-должники должны будут представлять план восстановления своей платежеспособности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

"Они позволят оптимизировать работу с государственным и муниципальным долгом, а также с государственными финансовыми активами. Будет усовершенствована система долговой устойчивости регионов и муниципалитетов", — сказал он на заседании правительства в среду.

По словам Медведева, расширяется перечень показателей, по которым дается такая оценка, изменяются пороговые значения долговой нагрузки, чтобы снизить ее там, где она чрезмерна.

"У нас появляется также классификация регионов по группам риска. Это позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать более гибкой систему контроля. Те, у кого риски будут низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований, программы гарантий с вышестоящим уровнем власти. А тем, кто наращивает долг, придется подготовить план восстановления своей платежеспособности", — добавил Медведев.

Он отметил, что план восстановления должен укрепить их финансовую дисциплины таких регионов.