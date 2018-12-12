Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.42
$
66.62
75.30
75.50
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.83
75.92
Индексы и котировки Brent
61.10
–0.13 Золото
1244.61
+0.01 РТС
1131.25
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
12.12
1.1328
+0.0032
27.11
1.1297
10.12
29.11
18.11

Минэконом обещает ускорение инфляции 

Вести Экономика + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в РФ в декабре ускорится до 0,5-0,6% после 0,5% в ноябре, сообщается в обзоре Минэкономразвития.
Инфляция в ноябре составила 0,5%, в октябре — 0,4%, сообщал ранее Росстат. Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8% с 3,5% в октябре.
"В ноябре инфляция ускорилась до 3,8% г/г с 3,5% г/г в октябре. По оценке Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 0,5-0,6% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции по итогам 2018 г. ожидаются на уровне 3,9-4,0%", — отмечает министерство.
Ослабление рубля окажет влияние на годовую инфляцию.
"Совокупный вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 0,5-0,6 процентных пункта", — прогнозируют экономисты министерства.
Темпы роста заработных плат постепенно нормализуются. По отчетным данным Росстата, в сентябре темп роста номинальных заработных плат в целом по экономике составил 8,4% год к году (в августе — 10,1% г/г).
В реальном выражении замедление роста оказалось чуть больше (до 4,9% г/г по сравнению с 6,8% г/г месяцем ранее) из-за ускорения потребительской инфляции в октябре.
Таким образом, сентябрьские темпы роста заработных плат оказались заметно ниже предварительных оценок Росстата, опубликованных в октябре (10,8% г/г в номинальном выражении, 7,2% г/г — в реальном).
В социальном секторе номинальные заработные платы в сентябре увеличились на 19,1% г/г по сравнению с 24,7% г/г в августе.
Во внебюджетном секторе замедление было менее выраженным — до 8,0% г/г с 8,8% г/г месяцем ранее.
В целом наблюдаемая динамика соответствует ожиданиям Минэкономразвития России о нормализации роста заработных в конце года из-за изменения их внутригодового профиля. Предварительная оценка Росстата за октябрь указывает на дальнейшее замедление роста заработных плат (до 8,1% г/г в номинальном выражении и до 4,4% г/г — в реальном).
Данные Росстата в октябре указывали на дальнейшее охлаждение потребительской активности. В октябре темп роста оборота розничной торговли продолжил снижение (до 1,9% г/г по сравнению с 2,2% г/г в сентябре), достигнув минимального уровня с августа 2017 г.
Рост оборота организаций общественного питания также замедлился — до 2,5% г/г в октябре с 3,9% г/г месяцем ранее.
В помесячном выражении с устранением сезонности оба показателя в течение последних четырех месяцев демонстрируют околонулевую динамику.
Вместе с тем "жесткие" индикаторы потребительского спроса в октябре демонстрировали более позитивную динамику. В то время как годовой темп роста продаж новых легковых автомобилей по-прежнему существенно уступает показателям первой половины года, в октябре и ноябре он вырос до 8,2% г/г и 10,1% г/г соответственно с 6,2% г/г в сентябре. В последние месяцы наблюдается ускорение роста пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях.
Индекс потребительских настроений, рассчитываемый инФОМ по заказу Банка России, в последние два месяца демонстрирует умеренно позитивную динамику, хотя и остается на низких уровнях. В ноябре значение показателя (с устранением сезонности) увеличилось до 93,6 п.п. SA по сравнению с 93,2 п.п. SA в октябре и 92,2 п.п. SA в сентябре.
Вести Экономика: последние новости
Орешкин: приватизация остается в повестке дня, ищем стратегических партнеров США изучают варианты санкций против "Северного потока-2" Китай реализует обещанное снижение пошлин на американские авто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Бундестаг призвал бойкотировать «Северный поток-2»
Чубайс возглавил новую ассоциацию
Нефть марки Brent подорожала
Российские госкомпании начнут продавать тайно9
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
11:02
Подсчитаны затраты россиян на «умные» счетчики газа
Личный счет
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение