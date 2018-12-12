Минэконом обещает ускорение инфляции

Инфляция в РФ в декабре ускорится до 0,5-0,6% после 0,5% в ноябре, сообщается в обзоре Минэкономразвития

Инфляция в ноябре составила 0,5%, в октябре — 0,4%, сообщал ранее Росстат . Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8% с 3,5% в октябре.

"В ноябре инфляция ускорилась до 3,8% г/г с 3,5% г/г в октябре. По оценке Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 0,5-0,6% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции по итогам 2018 г. ожидаются на уровне 3,9-4,0%", — отмечает министерство.

Ослабление рубля окажет влияние на годовую инфляцию.

"Совокупный вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 0,5-0,6 процентных пункта", — прогнозируют экономисты министерства.

Темпы роста заработных плат постепенно нормализуются. По отчетным данным Росстата, в сентябре темп роста номинальных заработных плат в целом по экономике составил 8,4% год к году (в августе — 10,1% г/г).

В реальном выражении замедление роста оказалось чуть больше (до 4,9% г/г по сравнению с 6,8% г/г месяцем ранее) из-за ускорения потребительской инфляции в октябре.

Таким образом, сентябрьские темпы роста заработных плат оказались заметно ниже предварительных оценок Росстата, опубликованных в октябре (10,8% г/г в номинальном выражении, 7,2% г/г — в реальном).

В социальном секторе номинальные заработные платы в сентябре увеличились на 19,1% г/г по сравнению с 24,7% г/г в августе.

Во внебюджетном секторе замедление было менее выраженным — до 8,0% г/г с 8,8% г/г месяцем ранее.

В целом наблюдаемая динамика соответствует ожиданиям Минэкономразвития России о нормализации роста заработных в конце года из-за изменения их внутригодового профиля. Предварительная оценка Росстата за октябрь указывает на дальнейшее замедление роста заработных плат (до 8,1% г/г в номинальном выражении и до 4,4% г/г — в реальном).

Данные Росстата в октябре указывали на дальнейшее охлаждение потребительской активности. В октябре темп роста оборота розничной торговли продолжил снижение (до 1,9% г/г по сравнению с 2,2% г/г в сентябре), достигнув минимального уровня с августа 2017 г.

Рост оборота организаций общественного питания также замедлился — до 2,5% г/г в октябре с 3,9% г/г месяцем ранее.

В помесячном выражении с устранением сезонности оба показателя в течение последних четырех месяцев демонстрируют околонулевую динамику.

Вместе с тем "жесткие" индикаторы потребительского спроса в октябре демонстрировали более позитивную динамику. В то время как годовой темп роста продаж новых легковых автомобилей по-прежнему существенно уступает показателям первой половины года, в октябре и ноябре он вырос до 8,2% г/г и 10,1% г/г соответственно с 6,2% г/г в сентябре. В последние месяцы наблюдается ускорение роста пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях.