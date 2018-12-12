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ОПЕК дала прогнозы по добыче нефти в России и мире 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
ОПЕК скорректировала прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах после установления Россией в октябре нового постсоветского рекорда производства — 11,61 млн баррелей в сутки, при этом сохранился прогноз роста спроса на нефть в мире, сообщается в декабрьском отчете организации.
Сообщается, что в ноябре добыча нефти в России сократилась — до 11,57 млн баррелей в сутки, что, тем не менее, выше прошлогоднего значения на 430 тыс. баррелей в сутки. По этой причине ОПЕК повысила оценку российской добычи в четвертом квартале на 360 тыс. баррелей — до 11,55 млн баррелей в сутки. В целом по году прогноз повышен на 90 тыс. баррелей в сравнении с прошлогодним — до 11,33 млн баррелей, сообщает ТАСС.
В 2019 году, по мнению ОПЕК, добыча в России увеличится на 110 тыс. баррелей и составит 11,44 млн баррелей в сутки.
ОПЕК пересмотрела прогноз на 2018 год и по росту добычи нефти в странах вне картеля, повысив его на 0,19 млн баррелей в сутки — до 2,5 миллиона баррелей в сутки. Несущественно снижен прогноз роста добычи на 2019 год — на 0,08 млн баррелей в сутки — до 2,16 млн баррелей в сутки.
По оценкам, добыча нефти в странах вне ОПЕК в 2018 году может достигнуть 60,03 млн баррелей в сутки, в 2019 году — 62,19 млн баррелей в сутки.
«Ожидаемый годовой рост (добычи — прим. ВЗГЛЯД) в США на 2,13 млн баррелей в сутки, а также увеличение добычи в Канаде, России, Казахстане, Великобритании и Гане будет способствовать росту общего показателя по странам, не входящим в ОПЕК, в 2018 году. При этом Мексика, Норвегия и Вьетнам продемонстрируют наибольший спад», — приводит декабрьский доклад РИА «Новости».
Наибольший вклад в рост добычи нефти в 2019 году внесут США, Бразилия, Россия и Великобритания.
Относительно роста спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах ОПЕК оставила прогнозы без изменений. Согласно отчету, ожидается роста спроса в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире ожидается на уровне в 98,79 млн баррелей в сутки, что соответствует ноябрьскому уровню.
ОПЕК также сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире и на 2019 год на уровне предыдущей оценки в 1,29 миллиона баррелей в сутки.
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