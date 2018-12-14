ЦБ аннулировал лицензию московского Рунэтбанка

Банк России аннулировал с 14 декабря 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Рунэтбанка , сообщил ЦБ.

Лицензия аннулирована в связи с тем, что уполномоченный орган кредитной организации принял решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направил в ЦБ соответствующие ходатайства.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — отмечается в сообщении регулятора.

Рунэтбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, банк по величине активов по состоянию на 1 декабря 2018 года занимал 468-е место в банковской системе России.