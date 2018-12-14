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ЦБ аннулировал лицензию московского Рунэтбанка 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России аннулировал с 14 декабря 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Рунэтбанка, сообщил ЦБ.
Лицензия аннулирована в связи с тем, что уполномоченный орган кредитной организации принял решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направил в ЦБ соответствующие ходатайства.
«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — отмечается в сообщении регулятора.
Рунэтбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, банк по величине активов по состоянию на 1 декабря 2018 года занимал 468-е место в банковской системе России.
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