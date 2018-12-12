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Росстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Росстат улучшил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года в годовом выражении до 1,5% с 1,3%, говорится в материалах ведомства.
Таким образом, статистическая служба улучшила предварительную оценку роста российской экономики. Объем ВВП России за третий квартал составил в текущих ценах 27,007 трлн рублей.
При этом за январь-сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю-сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74,093 трлн рубдей, отмечается в сообщении Росстата.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что темпы роста ВВП России в четвертом квартале ускорятся до 2% в годовом выражении против 1,3% в третьем квартале.
В октябре рост ВВП РФ ускорился до 2,5% в годовом выражении с 1,1% в августе и сентябре, оценило Минэкономразвития. За январь-октябрь рост составил 1,7%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2018 года российский ВВП должен увеличиться на 1,8%.

Инфляция

Также Росстат привел данные по инфляции. Потребительские цены в России за период с 4 по 10 декабря 2018 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные ведомства. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд после двух недель на уровне 0,1%. С начала года инфляция в РФ набрала 3,7%.
В сопоставимом периоде прошедшего года (с 5 по 11 декабря 2017 г.) Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 10 декабря составила около 4%.
По данным статистики, за прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 4,2%, пшено — на 1,1%, муку — на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, сливочное масло, сахар-песок, хлеб, макаронные изделия, гречневую крупу и рис — на 0,4%, полукопченую колбасу, пастеризованное молоко, сметану, творог, вермишель и карамель — на 0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,2%, при этом огурцы стали дороже на 8%, белокочанная капуста — на 5,3%, помидоры — на 4,9%, картофель — на 2,3%.
Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,2%.
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