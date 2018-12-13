В российском правительстве уверены, что Москва и Минск найдут решение по цене на газ

Москва уверена, что найдет вместе с Минском взаимоприемлемое решение по цене на газ, который будет поставляться с 2020 года. Как заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько , "работа [по согласованию цены] продолжается".

"Уверены, что взаимоприемлемые решения будут найдены", — подчеркнул он.

Представитель российского кабмина уточнил, что "вопрос о цене на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года обсуждается в рамках рабочей группы по линии министерств энергетики России и Белоруссии, заседания которой состоялись в сентябре в Москве и в ноябре — в Минске, рассматривается он и на уровне заместителей глав правительств".

Приходько подчеркнул, что в кабмине РФ "не располагают информацией о перебоях в поступлении оплаты от белорусской стороны за поставляемый ПАО "Газпром" газ".

"Все платежи осуществляются партнерами в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", — отметил он.

Вопрос цены на газ поднимался 6 декабря, когда в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего евразийского экономического совета. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорили о справедливости действующей цены на российский газ для Белоруссии. Когда белорусский лидер посетовал, что эта цена высока, Путин отметил, что для Белоруссии, как одного из главных союзников России, она почти вдвое ниже, чем для Германии, хотя и в этом вопросе "нужно стремиться к унификации". Но для этого, по словам Путина, нужно время и другой уровень интеграции между странами. Позже Лукашенко признался, что ему пришлось извиниться перед российским коллегой за резкость высказываний.

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Говоря еще об одном аспекте сотрудничества Москвы и Минска в энергетике, Приходько констатировал, что "строительство Белорусской АЭС идет по графику, энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года, а энергоблок № 2 — в 2020 году".

"Что касается строительства третьего и четвертого энергоблоков, то переговоры по этому вопросу в настоящее время не ведутся", — сообщил он.