Европарламент осудил строительство газопровода «Северный поток — 2», назвав его политическим проектом. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter отметил, что сам по себе документ не критичен.
«Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина», — отметил сенатор.
Он добавил, что Германия испытывает на себе жесткое давление США по этому вопросу.
Палата представителей США ранее утвердила резолюцию, в которой странам ЕС рекомендуют отказаться от дальнейшего строительства газопровода. В Европарламенте добавили, что «Северный поток — 2» ставит своей целью лишить Европу энергетической независимости.
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что у Евросоюза должны как минимум быть гарантии о дальнейшем транзите российского газа через Украину.