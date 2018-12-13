Пушков объяснил, что действительно угрожает «Северному потоку — 2»

«Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина», — отметил сенатор.

Он добавил, что Германия испытывает на себе жесткое давление США по этому вопросу.

Палата представителей США ранее утвердила резолюцию, в которой странам ЕС рекомендуют отказаться от дальнейшего строительства газопровода. В Европарламенте добавили, что «Северный поток — 2» ставит своей целью лишить Европу энергетической независимости.