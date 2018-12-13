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Пушков объяснил, что действительно угрожает «Северному потоку — 2» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Европарламент осудил строительство газопровода «Северный поток — 2», назвав его политическим проектом. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter отметил, что сам по себе документ не критичен.
«Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина», — отметил сенатор.
Он добавил, что Германия испытывает на себе жесткое давление США по этому вопросу.
Палата представителей США ранее утвердила резолюцию, в которой странам ЕС рекомендуют отказаться от дальнейшего строительства газопровода. В Европарламенте добавили, что «Северный поток — 2» ставит своей целью лишить Европу энергетической независимости.
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что у Евросоюза должны как минимум быть гарантии о дальнейшем транзите российского газа через Украину.
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