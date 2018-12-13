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Лукашенко заявил о российской атаке на Белоруссию 

Дни.ру + ещё 4 1 час назад
Президент Белоруссии накинулся на Россию с новыми обвинениями. Тема для обид старая — ограничения поставок белорусских продуктов. Александр Лукашенко пообещал найти новые рынки сбыта для своей сметаны.
"Коль идет такая атака на нашу продукцию, поставлена задача диверсифицировать рынки. Нельзя замыкаться на одном рынке, даже самом братском и дружественном", — сказал Лукашенко и добавил, что в России белорусские продукты пользуются большим спросом.
В то же время президент отметил, что ограничения на поставки в Россию на самом деле — проявление конкуренции, сообщает РИА Новости. "Здесь обычная конкуренция. Дело здесь абсолютно не в качестве", — сказал Лукашенко.
Напомним, что Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки белорусских продуктов по различным причинам. большинство запретов было связано с их ненадлежащим качеством.
Александр Лукашенко периодически обвиняет Россию во всех грехах. Неделю назад, на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге он публично поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Батька перебил российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.
Александр Лукашенко обвинил российского лидера, что тот озвучивает неверную информацию. "Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", — выразил недовольство глава Белоруссии.
На это Владимир Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах без лишних ушей и телекамер. На лице Лукашенко читалось явное недовольство, но уже через три часа стало известно, что белорусский президент извинился перед российским за этот спор.
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