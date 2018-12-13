Европарламент принял резолюцию против проекта «Северный поток — 2» под давлением Вашингтона, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо.
«В преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре», — заявил Володин, передает РИА «Новости».
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что резолюция Европарламента с призывом отказаться от «Северного потока — 2» говорит о том, что организация поддалась давлению со стороны США.
«Европарламент явно поддался давлению со стороны США, которые заинтересованы в европейском газовом рынке и будут пытаться заместить поставки российского газа поставками своего сжиженного сланцевого газа», — сказал Морозов.
Политик также подчеркнул, что «Северный поток — 2» не означает отказ работы по традиционному маршруту через Украину, если украинская сторона гарантирует безопасность поставок в Европу.
В среду Европарламент выступил против проекта «Северный поток — 2»; в принятой резолюции проект назван политическим и опасным. Резолюция против проекта была также принята во вторник США, что Москва назвала элементом недобросовестной конкуренции.
При этом ранее разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться уже во второй половине декабря.