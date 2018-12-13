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Минфин предлагает взять долги регионов под контроль 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Контроль за расходами и долгами регионов предлагается ужесточить. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов РФ.
По задумке ведомства, необходимо снизить максимально допустимые расходы на обслуживание долга с 15% до 10% расходной части региональных бюджетов, сообщает газета «Ведомости». Также предлагается установить лимит годовых платежей на обслуживание и погашение задолженности, направляя на эти цели не более 20% доходов бюджета региона с учётом дотаций.
Регионы предлагается разделить на три группы риска. Субъекты с низким уровнем долговой устойчивости, где обслуживание долга превышает 8% расходов, смогут выходить на долговой рынок только по заранее согласованному плану восстановления платежеспособности с целью рефинансирования задолженности. Регионы, в которых показатель расходов выше 5% будут согласовывать программы займов. Субъекты с низкими рисками смогут осуществлять программу заимствований без согласования.
Как ранее писал News.ru, правительство РФ одобрит поправки в Бюджетный кодекс, направленные на повышение финансовой устойчивости и бюджетной дисциплины регионов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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