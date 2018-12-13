Минфин предлагает взять долги регионов под контроль

Контроль за расходами и долгами регионов предлагается ужесточить. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов РФ

По задумке ведомства, необходимо снизить максимально допустимые расходы на обслуживание долга с 15% до 10% расходной части региональных бюджетов, сообщает газета «Ведомости» . Также предлагается установить лимит годовых платежей на обслуживание и погашение задолженности, направляя на эти цели не более 20% доходов бюджета региона с учётом дотаций.

Регионы предлагается разделить на три группы риска. Субъекты с низким уровнем долговой устойчивости, где обслуживание долга превышает 8% расходов, смогут выходить на долговой рынок только по заранее согласованному плану восстановления платежеспособности с целью рефинансирования задолженности. Регионы, в которых показатель расходов выше 5% будут согласовывать программы займов. Субъекты с низкими рисками смогут осуществлять программу заимствований без согласования.