МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

«Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера… это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях», — заявила дипломат.

По её словам, такие декларации не имеют отношения к экономике, а являются политическими.

«Если они (Европарламентарии. — RT) рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определённых странах закрываются атомные электростанции, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить», — указала она.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию «Северного потока — 2».