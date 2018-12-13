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МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
«Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера… это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях», — заявила дипломат.
ЕС восстал против «Северного потока»
По её словам, такие декларации не имеют отношения к экономике, а являются политическими.
«Если они (Европарламентарии. — RT) рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определённых странах закрываются атомные электростанции, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить», — указала она.
Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
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