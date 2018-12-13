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МЭА: РФ сыграла ключевую роль в заключении нового соглашения ОПЕК+ 

Прайм 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ сыграла ключевую роль в заключении соглашения ОПЕК+, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Россия, очевидно, сыграла центральную роль в посредничестве при заключении сделки, проведя двусторонние встречи с Ираном и Саудовской Аравией, что помогло сохраниться соглашению ОПЕК+. Группа из 24 стран договорилась встретиться в апреле, задолго до окончания срока действия соглашения, и, вероятно, в преддверии любых изменений в политике США по действию разрешений на экспорт нефти из Ирана", — говорится в докладе.
ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
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