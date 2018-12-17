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ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики 

News.ru + ещё 22 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Центробанк России заново проанализировал базовый сценарий развития экономики страны в период с 2019 по 2021 годы. Регулятор пересмотрел мировые цены на нефть, а также прогноз по темпам роста инфляции.
Согласно новым ожиданиям, в будущем году стоимость барреля нефти будет стоить не $63, а $55. Это связано с увеличением добычи «чёрного золота» в США, а также смягчением условий импорта из Ирана, говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте регулятора.
Также, согласно обновлённому прогнозу, в России ожидается рост инфляции. Если раньше ЦБ рассчитывал на 4%, то теперь она может достигнуть отметки в 5-5,5%, а в первом квартале ожидается пиковое значение в 6%. Основная причина — повышение НДС с 18 до 20%, которое произойдёт с 1 января 2019 года. Впрочем, ещё через год показатель инфляции должен вернуться к запланированному уровню.
Как писал News.ru, 14 декабря Центрбане решил повысить ключевую ставку до 7,75% годовых. При этом регулятор не исключил, что может снова ужесточить монетарную политику.
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