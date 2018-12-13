В Fitch не исключили задержку в реализации «Северного потока-2»

Задержка в реализации "Северного потока-2" в существующей политической ситуации не исключена, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Европарламент принял в среду на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2".

"Резолюция не является юридически обязывающим документом, поэтому непосредственного влияния на проект не окажет. Вместе с тем, появление резолюции создаёт негативный информационный фон вокруг проекта, который накладывается на разговоры о возможном введении санкций против проекта со стороны США, а также на шаткость политических позиций Меркель в Германии. При этом Германия является основным лоббистом проекта в Европе", — сказал РИА Новости Маринченко.

"Строительство трубы уже началось, кроме того, если думать на перспективу, "Северный поток-2" даст возможность Европе увеличить закупки российского газа, которого должно хватать больше, чем на 50 лет — все это на фоне падения собственной добычи. Поэтому в итоге труба, вероятно, будет построена и заполнена газом. Но в нынешней политической ситуации, которая была усугублена "азовским кризисом", нельзя исключить задержек с реализацией проекта", — отметил он.