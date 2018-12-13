В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра

Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

«Суммарно бюджетные потери составляют 630 миллионов белорусских рублей (около $300 млн — RT)», — сказал Ермолович журналистам во время заседания союзного Совмина Белоруссии и России.

Кроме того, Ермолович отметил, что республиканский бюджет Белоруссии на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние манёвра на бюджет.

В августе сообщалось, что Москва и Минск договорились до конца 2018 года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики.