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В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
«Суммарно бюджетные потери составляют 630 миллионов белорусских рублей (около $300 млн — RT)», — сказал Ермолович журналистам во время заседания союзного Совмина Белоруссии и России.
Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, Ермолович отметил, что республиканский бюджет Белоруссии на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние манёвра на бюджет.
В августе сообщалось, что Москва и Минск договорились до конца 2018 года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики.
RT на русском: последние новости
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