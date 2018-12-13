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Лукашенко назвал российский рынок премиальным для Белоруссии 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности поддержания взаимовыгодных и партнёрских отношений в вопросе взаимной торговли с Россией. Об этом он сообщил на встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.
«Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать», — приводит Белта слова Лукашенко.
Он отметил, что «абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит».
«Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию», — сказал президент.
Ранее Лукашенко рассказал о поставках тракторов в США.
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