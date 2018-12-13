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МЭР в апреле пересмотрит прогноз по курсу рубля на 2019 год 

Прайм + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития РФ пока не видит причин менять прогноз по курсу рубля на 2019 год, будет пересматривать его в апреле, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
"Нет. Прогноз мы будем пересматривать в апреле. Сейчас каких-то причин как-то значительно пересматривать прогноз пока мы не видим", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не повлияет ли на прогноз министерства по курсу рубля возможное возобновление покупок валюты ЦБ с 15 января.
"На курс влияет очень много факторов. Например, изменение оттока капитала, оно может быть гораздо более существенным, чем эти операции Центрального банка", — добавил Орешкин.
Текущий среднесрочный макропрогноз Минэкономразвития на 2019 год рассчитан исходя из среднегодовой цены на нефть в 63,4 доллара за баррель, роста ВВП на 1,3%, среднегодового курса доллара в 63,9 рубля и инфляции в 4,3%.
ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту на рынке для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. В этом случае конвертация предназначенных для таких покупок средств проводится путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор считает возможным возобновление регулярных покупок валюты для Минфина с 15 января при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках, объявит окончательное решение 14 декабря. По ее словам, решение по отложенным покупкам будет позже, но в любом случае они будут растянуты как минимум до 2021 года.
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