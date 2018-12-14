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В России годовая инфляция составила 3,9% 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Годовая инфляция в РФ на 10 декабря составила 3,9%, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.
"В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,8% (3,9%, по оценке на 10 декабря). Рост годовой инфляции в ноябре в основном связан с увеличением с 2,7% до 3,5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках", — отметили в ЦБ.
"Продолжается подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост", — добавили в регуляторе.
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