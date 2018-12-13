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Реклама пива может вернуться на ТВ 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий рекламе пива остаться на телевидении после января 2019 года. В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил проект закона для первого чтения, сообщает «Интерфакс».
Автор инициативы, член комитета по информационной политике Антон Горелкин предложил отменить принятые ранее нормы, предполагающие, что с января 2019 года реклама пива и напитков на основе пива не будет транслироваться в прямом эфире или в записи спортивных соревнований и на телеканалах спортивной тематики.
Горелкин также предложил сохранить рекламу пива в печатных изданиях и в ночное время (с 23.00 до 07.00) на телеканалах и радиостанциях общего профиля.
Также предлагается отменить запрет на использование в рекламе пива образов людей и животных.
Объясняя инициативу, Горелкин заявил, что лоббирует интересы медиаиндустрии, которой необходима финансовая помощь в виде рекламы алкогольной продукции.
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