Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.60
75.30
75.58
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.20
75.10
Индексы и котировки Brent
61.47
+1.12 Золото
1243.06
+0.03 РТС
1129.35
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
13.12
1.1364
–0.0006
28.11
1.1370
11.12
30.11
19.11

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Саудовская Аравия планирует сократить объем экспорта нефти в США из-за нового соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.
Как отмечается, Эр-Рияд намерен сократить поставки, чтобы убедить рынок в решимости выполнять условия сделки ОПЕК+.
При этом из-за ограничения экспорта крупные нефтеперерабатывающие компании США будут вынуждены покупать сырье у Канады, Мексики или Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда Новак объяснил резолюцию ЕП против "Северного потока - 2" Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК175
ЕС продлил санкции против России106
Рублю предсказали новый обвал
«Нафтогаз» выиграл иск у «Газпрома»11
Лукашенко посчитал российский рынок премиальным
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение