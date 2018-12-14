Финляндия подтвердила позицию по «Северному потоку — 2»

Несмотря на резолюцию Европарламента , Финляндия, выдавшая разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2», не изменила позицию, сообщил советник министерства экономики и занятости страны Кари Клемм.

«Правительство Финляндии 5 апреля дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, проходящего через исключительную экономическую зону страны. Эта ситуация не изменилась», — цитирует Клемма РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что решение основано на положениях Закона об исключительной экономической зоне Финляндии и Конвенции ООН по морскому праву. А Конвенция ООН по морскому праву построена на принципе права каждого государства прокладывать трубопроводы и кабели в своей исключительной экономической зоне.

«В согласии правительства от 5 апреля также указывалось, что «Северный поток — 2» — это масштабный проект, касающийся международных проблем энергоснабжения, и по этой причине было сделано много комментариев в различных странах-членах ЕС», — добавил Клемм.

Он уточнил, что Финляндия учла связанные с проектом проблемы энергетики и безопасности в Европе и Балтийском регионе, при этом у самой страны нет национальных интересов, которые могли бы «потребовать противодействия или, с другой стороны, поддержки коммерческой деятельности компании Nord Stream 2 AG».

По его словам, Госсовет страны считает рыночно-ориентированный подход лучшим способом повышения энергетической безопасности.

В среду Европейский парламент выступил за закрытие российского проекта «Северный поток — 2». В резолюции проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Ранее на этой неделе резолюция против проекта была также принята в США.