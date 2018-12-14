Лукашенко обиделся на заявления, что Россия кормит Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал чепухой и глупостью утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию.

Лукашенко рассказал, что иногда читает в СМИ сетования «заблудших людей», среди которых есть и сторонники союза между странами, что Россия кормит Белоруссию, передает ТАСС

«А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд долларов отвалили. Я думаю, если бы 100 млрд, то белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал он.

Лукашенко назвал это полной чепухой.

«Вот так рассуждать — это глупость», — добавил он.

Он отметил, что вскоре планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным , чтобы разрешить проблемные вопросы, которые остаются в двусторонних отношениях.

Кроме того, Лукашенко пожаловался на дорогие российские кредиты.

«Россия предоставляет кредиты по приличной ставке, российская ставка выше в три раза, чем у МВФ», — уточнил он.

Он рассказал, что при получении в кредит 4 — 5 млрд долларов у России, Белоруссии приходится ежегодно тратить 1,2 млрд долларов на обслуживание долга.