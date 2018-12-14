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Лукашенко обиделся на заявления, что Россия кормит Белоруссию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал чепухой и глупостью утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию.
Лукашенко рассказал, что иногда читает в СМИ сетования «заблудших людей», среди которых есть и сторонники союза между странами, что Россия кормит Белоруссию, передает ТАСС.
«А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд долларов отвалили. Я думаю, если бы 100 млрд, то белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал он.
Лукашенко назвал это полной чепухой.
«Вот так рассуждать — это глупость», — добавил он.
Он отметил, что вскоре планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы разрешить проблемные вопросы, которые остаются в двусторонних отношениях.
Кроме того, Лукашенко пожаловался на дорогие российские кредиты.
«Россия предоставляет кредиты по приличной ставке, российская ставка выше в три раза, чем у МВФ», — уточнил он.
Он рассказал, что при получении в кредит 4 — 5 млрд долларов у России, Белоруссии приходится ежегодно тратить 1,2 млрд долларов на обслуживание долга.
В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия готова продвигаться в строительстве Союзного государства.
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