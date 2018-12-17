В России выросли продажи спиртных напитков

В России за 11 месяцев этого года было реализовано в рознице 64,4 млн декалитров (дал) водки, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Интерфаксу» в Национальном союзе защиты прав потребителей. В ноябре продажи выросли на 6,9%, до 6 млн дал.

Продажи вина в январе-ноябре выросли на 6,6%, до 44,8 млн дал, в ноябре — на 6,8%, до 4 млн дал. Темпы роста продаж шампанских и игристых вин были ниже. За 11 месяцев они составили 2,7%, до 11,6 млн дал, а в ноябре реализация снизилась на 1,9%, до 1,2 млн дал.

Розничные продажи коньяка за 11 месяцев достигли 9,8 млн дал (на 12,8% больше), в ноябре — 985,2 тыс. дал (на 12% больше).