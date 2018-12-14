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Россия впервые за 10 лет импортирует СПГ 

Прайм 2 часа назад
Фото: fotolia.com/ Carabay
Россия в субботу импортирует первую за десятилетие партию сжиженного природного газа (СПГ) — судно с этим грузом придет в Калининградскую область, которая активно газифицируется в целях обеспечения энегонезависимости этого российского эксклава, сообщает агентство Блумберг.
По данным сервиса по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic, принадлежащая "Газпрому" плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский" в эту субботу, 15 декабря, должен прибыть из Сингапура в порт Калининграда. Рейс длился почти месяц. "Маршал Василевский" предназначен для приема сжиженного природного газа, его транспортировки, хранения и регазификации.
Судно везет из Сингапура в Калининград партию СПГ, и это будет первый импорт данного вида топлива в Россию за 10 лет, уточняет Блумберг.
В начале декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что выдвинувшийся в сторону региона газовоз в случае необходимости будет обеспечивать потребности в "голубом топливе" в режиме изолированного функционирования. При этом он отмечал, что "это история на случай каких-то экстренных вещей". Также губернатор тогда сообщил о завершении строительства "платформы регазификации".
Речь идет о терминале на берегу и в прибрежной акватории Балтийского моря производительностью не менее 9 миллионов кубометров газа в сутки. Он будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского подземного газохранилища, что даст возможность как направлять газ потребителям, так и закачивать его на хранение. В конце ноября "Газпром" сообщал, что в 2018 году направит 32 миллиарда рублей на строительство терминала по приему, хранению и регазификации СПГ в Калининградской области.
На сайте холдинга отмечается, что с учетом особенностей географического положения области, а она имеет сухопутные границы только с Польшей и Литвой, возможность получения природного газа морским транспортом в сжиженном виде значительно повысит ее энергетическую безопасность.
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