России предрекли дефицит алмазов

«Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита», — заявил министр в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к 100-ему юбилею Карелии. Кобылкин отметил, что месторождений вроде «Мир», которое расположено в Якутии, в России все меньше и меньше.

«Нам, безусловно, алмазы нужны. У Карелии в этом плане, мне кажется, серьезный потенциал», — утверждает министр. Он рассказал, что поиск алмазов в регионе уже проводится. Например, на изыскательные работы на Зареченско-Соколоозерской площади уже выделили 171 миллион рублей, а с 2020 года запланированы поисковые работы в пределах Сортавальской площади, на этот проект планируется потратить около 300 миллионов рублей.