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ЦБ повысил прогноз роста реальной зарплаты 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: depositphotos/mizar_219842
Банк России ожидает роста реальной заработной платы в РФ на 7-8% по итогам 2018 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте Центробанка.
При этом темп прироста реальных денежных доходов населения окажется низким. Это обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами.
Сегодня Центральный банк повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75%. Рубль сразу отреагировал на решение ЦБ и укрепился на торгах Московской биржи.
От ключевой ставки зависит размер потребительских кредитов. Чем выше ключевая ставка — тем выше устанавливают банки кредитную ставку для граждан. Экономист Михаил Делягин в интервью порталу Москва 24 заявил, что таким образом ЦБ снижает инфляционные риски.
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