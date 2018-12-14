Россия начала закупать газ в другой стране

Россия впервые за 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ) из Сингапура, сообщает РБК. Заказчиком выступила компания «Газпром» , рассказал представитель компании Сергей Куприянов

По его словам, с помощью топлива из Сингапура «Газпром» планирует протестировать регазификационный терминал «Газпрома» в Калининграде. Поставку топлива из Сингапура осуществляет судно «Маршал Василевский».

Прибытие топлива в Калининград ожидается 15 декабря. Как сообщалось ранее, из Сингапура в Калининград будет доставлено 170 тысяч кубометров газа, стоимость кубометра составляет 360 долларов — это дороже, чем стоит российский газ для Германии или обратный реверс для Украины.

Терминалы СПГ в Калининграде необходимы Газпрому для поставок собственного СПГ-завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.