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Россия начала закупать газ в другой стране 

Рамблер 2 часа назад
Россия впервые за 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ) из Сингапура, сообщает РБК. Заказчиком выступила компания «Газпром», рассказал представитель компании Сергей Куприянов.
По его словам, с помощью топлива из Сингапура «Газпром» планирует протестировать регазификационный терминал «Газпрома» в Калининграде. Поставку топлива из Сингапура осуществляет судно «Маршал Василевский».
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Прибытие топлива в Калининград ожидается 15 декабря. Как сообщалось ранее, из Сингапура в Калининград будет доставлено 170 тысяч кубометров газа, стоимость кубометра составляет 360 долларов — это дороже, чем стоит российский газ для Германии или обратный реверс для Украины.
Терминалы СПГ в Калининграде необходимы Газпрому для поставок собственного СПГ-завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.
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