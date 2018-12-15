Минюст США рассказал, сколько потратил на российское расследование

Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллионов долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета. Таким образом, всегда на расследование потрачено около 25 миллионов долларов (около 1,6 миллиарда рублей).

В ходе этого периода непосредственно офис Мюллера потратил около 4,6 миллионов долларов, в то время как другие департаменты минюста США, содействующие расследованию, потратили 3,9 миллионов долларов.

Ранее минюст публиковал отчеты, в которых указывалось, что с мая по сентябрь 2017 года потрачено 6,7 миллионов долларов, а с октября по март 2018 года — 10 миллионов долларов.

На настоящий момент Мюллер предъявил обвинения 33 лицам и трем компаниям в рамках проводимого расследования.