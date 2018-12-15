Правительство России утвердило создание ТОР в Дагестане

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на территории городского округа «Дагестанские Огни» в Республике Дагестан.

«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни» на территории муниципального образования городской округ «город Дагестанские Огни» республики Дагестан», — указывается в постановлении.

Как уточняется, создание ТОР «Дагестанские Огни» позволит диверсифицировать экономику города, а также повысить инвестиционную привлекательность региона и создать более 850 постоянных рабочих мест.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ещё одной территории опережающего экономического развития «Южа» в Ивановской области.