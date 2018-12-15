Явлинский предрек российской экономике 20 лет стагнации

По мнению Явлинского, отечественная экономика «остановилась и все больше сползает вниз, отставая от мировой». Подобная стагнация несет несколько угроз, среди которых падение реальных доходов населения, закредитованность, рост цен и налогов, бегство инвестиций, риск обвала цен на нефть и экономические санкции.

«Профессионалы прекрасно понимают, что экономика находится в глубокой застойной яме… Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае», — заявил Явлинский.

На заседании Федерального совета партии «Яблоко» 15 декабря собрались представители всех региональных отделений (около 150 человек). Они обсуждают ситуацию в стране и мире, а также проходящую реформу партии.