Григорий Явлинский предрек российской экономике стагнацию в 20 лет. Политик выступил сегодня на заседании федерального совета партии «Яблоко».
По мнению Явлинского, отечественная экономика «остановилась и все больше сползает вниз, отставая от мировой». Подобная стагнация несет несколько угроз, среди которых падение реальных доходов населения, закредитованность, рост цен и налогов, бегство инвестиций, риск обвала цен на нефть и экономические санкции.
«Профессионалы прекрасно понимают, что экономика находится в глубокой застойной яме… Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае», — заявил Явлинский.
На заседании Федерального совета партии «Яблоко» 15 декабря собрались представители всех региональных отделений (около 150 человек). Они обсуждают ситуацию в стране и мире, а также проходящую реформу партии.
Ранее сообщалось, что экс-посол США на Украине заявил, что считает экономические санкции против России эффективными, поскольку по данным МВФ, страна якобы теряет 1% ВВП в год. Вашингтон рассматривает возможность новых антироссийских санкций, касающихся госдолга и банковской системы.