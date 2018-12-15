Явлинский считает, что российской экономике грозит 20 лет стагнации

"Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае", — сказал Явлинский на заседании федерального совета "Яблока" в субботу.

"На первое место я бы поставил доходы населения. Огромный уровень закредитованности, рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов — это очень большая тревога, потому что это остановка двигателя экономики", — добавил политик.