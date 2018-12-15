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Явлинский считает, что российской экономике грозит 20 лет стагнации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что российскую экономику ждет длительная стагнация, угрожающая благосостоянию страны.
"Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае", — сказал Явлинский на заседании федерального совета "Яблока" в субботу.
"На первое место я бы поставил доходы населения. Огромный уровень закредитованности, рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов — это очень большая тревога, потому что это остановка двигателя экономики", — добавил политик.
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