В Киеве пожаловались на отсутствие допуска на рынок ЕС

Советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка заявил, что Евросоюз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, единственным исключением является энергетика.

Он также добавил, что с заключением соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) между ЕС и Украиной "творятся какие-то чудеса".

Качка подчеркнул, что обещания Евросоюза "оказались отговорками".