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В Киеве пожаловались на отсутствие допуска на рынок ЕС 

Газета.Ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка заявил, что Евросоюз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, единственным исключением является энергетика.
Он также добавил, что с заключением соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) между ЕС и Украиной "творятся какие-то чудеса".
Качка подчеркнул, что обещания Евросоюза "оказались отговорками".
Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил об экономическом обмане со стороны ЕС.
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