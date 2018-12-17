Советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка заявил, что Евросоюз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, единственным исключением является энергетика.
Он также добавил, что с заключением соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) между ЕС и Украиной "творятся какие-то чудеса".
Качка подчеркнул, что обещания Евросоюза "оказались отговорками".
Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил об экономическом обмане со стороны ЕС.