Экономисты подвели итоги 2018 года

Год для экономики России даже с учетом санкций удался. Инфляция не превысила 4 процентов, низкие показатели по безработице. Экономисты также подвели годовые итоги года по динамике курса рубля.

Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты"

— На прошлой неделе Центральный банк поднял процентную ставку на 0,25 процента — до 7,75 процента. Рубль в моменте укрепился, но затем в течение двух часов ослабил позиции.

На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что данные изменения нельзя назвать "циклом повышений ставок", и более того, через год ЦБ допускает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, ослабление рубля продолжится и на этой неделе.

Сегодня ожидается выход показателя "объем промышленного производства". И, как правило, изменение этого показателя изменяет курс рубля по отношению к доллару и евро на 50 копеек. В прогнозах указано снижение объемов. Если данный показатель совпадет с прогнозом, мы увидим ослабление российского рубля до 67,50-67,85 за доллар и 75,80-76,00 за евро.

Так же на этой неделе выходят такие важные показатели, как индекс цен производителей во вторник, уровень безработицы в среду, ВВП в четверг. По прогнозам ожидается незначительное ухудшение показателей. В среду ФРС США так же оглашает решение по процентной ставке, и в консенсус-прогнозах ожидается повышение показателя. В этот же день глава ФРС Джером Пауэл дает пресс-конференцию относительно дальнейшей монетарной политики. Это, безусловно отразится на динамике рубля. Если действительно показатели нашей страны снизятся, и ФРС США поднимут ставку, мы сможем увидеть тестирование доллара к концу недели отметок 68,30-68,50 за американскую валюту и 77,50-77,80 за евро.

Очень интересный факт — ЦБ РФ "вошел" в 2018 года с ключевой ставкой 7,75 процента, и тогда ЦБ опускали ставку до этих значений с формулировкой "существенно ослабляет проинфляционные риски". Сейчас под конец года ставка пришла в эти же значения, но с формулировкой "ограничить масштаб инфляционных рисков".

Подводя итоги уходящего 2018 года, можно сказать, что год в экономическом смысле удался. Инфляцию планировали сдержать до 4 процентов — за целый год мы действительно не наблюдали показатель выше. Безработица держится на низких значениях. И экономический рост удерживается вблизи намеченных значений. Темпы роста ВВП на 2018 год ожидались в районе 1,5-2 процента. По факту в первой половине года показатель был ниже, но во втором полугодии, в основном, показатель ВВП удерживался выше уровня 1,5 процента.

Несмотря на то, что два раза вводились санкции против России, данный факт для экономики имел временный эффект. Но для рубля это стало значительным фактором снижения — за год доллар укрепился на 10 рублей, евро подорожал на 7 рублей.

Сохранение стабильности экономики при опасных внешних факторах (санкции, волатильность на рынке нефти, угроза торговых войн, динамика на развивающихся рынках и др.) — это заслуга ЦБ РФ, который очень вовремя срабатывал на опережение. Когда экономические показатели выходили в соответствии с прогнозами — снижали процентную ставку. Когда возникала малейшая угроза нестабильности по инфляции — вовремя повышали процентную ставку (два раза за год).