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Госдума хочет ограничить вложения в краудфандинговые проекты 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В России могут ввести ограничения на частные вложения в краудфандинг. Граждане смогут инвестировать не более 100 тыс. рублей в один проект, при этом годовой лимит вложений составит 600 тыс. рублей.
Госдума уже подготовила соответствующий законопроект ко второму чтению, которое запланировано на январь 2019 года, об этом сообщил РБК один из авторов инициативы, глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Согласно поправкам, операторы инвестиционных платформ будут вправе признать гражданина квалифицированным инвестором. Для этого он должен отвечать как минимум одному из нижеперечисленных требований: инвестор должен иметь высшее экономическое образование или специальный финансовый аттестат, обладать активами или имуществом на сумму не менее 6 млн рублей, а также иметь минимум два года опыта работы в сфере ценных бумаг.
Эксперты уверены, что все эти нововведения призваны в первую очередь снизить финансовые риски для населения.
По данным ЦБ на 2017 год, объём рынка краудфандинга в России составлял 11,2 млрд рублей — это вдвое больше по сравнению с позапрошлым годом. Основная часть сделок (9,3 млрд рублей) приходится на B2B-сегмент, когда юридические лица выдают займы друг другу. Однако, как отмечает регулятор, всё больше сделок совершается между частными лицами и предпринимателями.
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