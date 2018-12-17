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Лукашенко потребовал избавить бюджет Белоруссии на 2019 год от излишеств 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в бюджет страны на будущий год нужно заложить только необходимые расходы, исключив излишества и расточительство.
Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера, данное заявление глава государства сделал, заслушав доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете республики на 2019 год. Он напомнил, что ранее поручил правительству еще раз проанализировать проект бюджета на будущий год.
"Поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств… Попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
Он отметил, что знает о желании "правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то".
"Это категорически неприемлемо. И вы должны были, если это было, исправить за истекшие две недели", — заявил президент.
Он поручил председателю Комитета государственного контроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание.
"Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать… Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства, ориентируйте их, и пусть они этим занимаются", — предупредил Лукашенко.
Он подчеркнул, что посещать такого рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.
"Знаю, что депутаты изучили проект бюджета и ждут возможных корректировок от президента. Будут они или нет, по итогам совещания мы определимся. Но сегодня бюджет нужно принять, чтобы мы могли отправить этот план на места. Чтобы могли ознакомиться те, кто будет заниматься бюджетным планированием на местах", — резюмировал белорусский лидер.
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