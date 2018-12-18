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Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа в 2018 году 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам этого года вырастет на 1,6 процента, природного газа — на пять процентов, угля — на шесть процентов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.
"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн — это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", — сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.
Летом ведомство прогнозировало добычу на уровне 551 миллион тонн в 2018 году.
Кроме того, ожидаются рекордные показатели по добыче природного газа — 723 миллиарда кубометров.
"Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту (в основном это страны Европы) и экспорт, который у нас вырастет на 9,3 процента — с 224 миллиардов кубометров до 245 миллиардов кубометров. Это очень хороший показатель, такого еще не было. Кроме того, на рост добычи повлиял ввод "Ямал-СПГ", — пояснил Новак.
Весенние прогнозы ведомства предполагали, что добыча газа не превысит 700 миллиардов "кубов".
Наконец, рост покажет и добыча угля — до 433 миллионов тонн в текущем году, сказал министр. Весенний прогноз ведомства предполагал рост до 410 миллионов тонн. Даже в этом случае долгосрочные цели, поставленные в энергостратегии, по углю уже почти достигнуты.
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