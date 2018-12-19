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МВФ одобрил новый кредит для Украины 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина получит первый транш нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в срок до 25 декабря нынешнего года, сообщается на сайте украинского Минфина.
Отмечается, что первый транш составит $1,4 млрд В сообщении также говорится, что решение о дальнейших траншах будет принято в мае и ноябре 2019 года после того, как европейская сторона изучит выполнение Украиной условий заключенного сторонами меморандума.
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Также ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Украине транш финансовой помощи размером в €500 млн
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