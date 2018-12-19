МВФ одобрил новый кредит для Украины

Украина получит первый транш нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в срок до 25 декабря нынешнего года, сообщается на сайте украинского Минфина.

Отмечается, что первый транш составит $1,4 млрд В сообщении также говорится, что решение о дальнейших траншах будет принято в мае и ноябре 2019 года после того, как европейская сторона изучит выполнение Украиной условий заключенного сторонами меморандума.

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.