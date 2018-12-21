Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", — говорится в заявлении Совета.

В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации минских соглашений нет".

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято главами государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря. Оно было основано на кратком отчете канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о "прогрессе в ходе выполнения минских соглашений".

Специфика этих отчетов состоит в том, что единственным ответственным за выполнение минских соглашений в них рассматривается только Россия, вместе с тем страны ЕС полностью игнорируют саботаж Киевом своих обязательств по этим соглашениям, и никакую ответственность за это страны ЕС не рассматривают.

Экономические санкции против России были введены в действие 31 июля 2014 года после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.