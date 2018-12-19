Турция выиграла дело в ВТО против США из-за повышения пошлин

Турция выиграла разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по иску к США из-за повышения Вашингтоном таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"Турция 18 декабря выиграла разбирательство по иску к США, который был рассмотрен в рамках Механизма урегулирования споров (МРС) в системе ВТО", — цитирует Пекджан агентство Anadolu.

По ее словам, ВТО была проделана огромная работа в секторе торговли сталью и алюминием.