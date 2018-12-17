Россия и Франция договорились создать на министерском уровне рабочую группу по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), первое заседание может пройти уже до конца года, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Это будет рабочая группа на уровне министерств. Первое заседание планируем провести до конца года", — сказал Орешкин по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).
"Будем вырабатывать совместные рабочие предложения по реформированию ВТО. Сейчас пока рано говорить, какие это будут предложения, но мы активно работаем по этой тематике", — добавил он.